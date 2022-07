Mondiali | esonero a 5 mesi dall’inizio | poi l’assurda ‘chiamata’

(Di domenica 17 luglio 2022) A pochideiaccade qualcosa d’incredibile. Prima viene esonerato poi, nel giro di pochi giorni, l’annuncio. Mancano ormai pochi, cinque per l’esattezza, a prossimi. I primi ad essere giocati in un paese arabo, i primi in Medio Oriente e i primi che si giocheranno d’inverno.che purtroppo, per la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

IzzyHightower : @MaQualeFrizione Avevo previsto pausa mondiali per il solito litigio presidente - allenatore che precede il tradizi… - serieAnews_com : #Qatar2022, a pochi mesi dai #Mondiali inspiegabile esonero del CT #Skocic da parte dell'#Iran. Fatali due sconfitt… -

Questa la clamorosa decisione, che permetterà a Skocic di guidare l' Iran ai prossimiin Qatar . La nazionale iraniana è inserita nel gruppo B, con Inghilterra, Stati Uniti e e Galles....cella dovrebbe donare a questo Abate Faria) le motivazioni per far sì che anche finiti i, ... per ottenere l'in occasione di quelle partite. Benincasa, messo alle strette non ha potuto ...La folle disavventura è accaduta al croato Dragan Skocic che è stato licenziato in tronco lunedì 11 dopo la sconfitta in amichevole ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...