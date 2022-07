Lazio-Triestina 3-1: Immobile riparte di rigore (Di domenica 17 luglio 2022) La Lazio ha battuto la Triestina in amichevole con un secco 3-1: alla rete di Immobile hanno fatto seguito quelle di Basic e Bertini La Lazio ha battuto 3-1 in amichevole la Triestina in quel di Auronzo. Buon test per gli uomini di Sarri che proseguono la preparazione nel modo giusto. Alla rete su rigore di Immobile su rigore nel primo tempo hanno fatto seguito le reti di Basic e Bertini nella ripresa. Inutile la rete su punizione di Gomez per gli avversari. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) Laha battuto lain amichevole con un secco 3-1: alla rete dihanno fatto seguito quelle di Basic e Bertini Laha battuto 3-1 in amichevole lain quel di Auronzo. Buon test per gli uomini di Sarri che proseguono la preparazione nel modo giusto. Alla rete sudisunel primo tempo hanno fatto seguito le reti di Basic e Bertini nella ripresa. Inutile la rete su punizione di Gomez per gli avversari. L'articolo proviene da Calcio News 24.

