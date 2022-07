La Ripartenza si fa con le imprese | non con i decreti

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 17 luglio 2022) C’è un partito che ha preteso di abolire la povertà con decreto. Chi vorrebbe bloccare l’inflazione allo stesso modo, magari a suon di bonus da 200 euro per le bollette che pagherà chissà chi. La verità, però, è che l’unico modo per far “ripartire” l’Italia, e superare questo complicato momento economico, è quello di far lavorare le. Occupazione e ricchezza, in fondo, non crescono certo sotto un cavolo. Nascono solo dall’attività delle, grandi o piccole che siano: è grazie a loro se un operaio trova un lavoro, se un impiegato può portare a casa il pane, se il governo incassa le tasse. Ecco perché è da loro che occorre “ripartire: “Quest’idea – dice Nicola Porro – ce l’avevo durante il Covid e la conservo oggi di fronte alle sfide della guerra”. Per questo, oggi sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari si alternano grandi nomi ...