La crisi di governo non si sblocca. Conte: “Risposte chiare o noi fuori” (Di domenica 17 luglio 2022) La sintesi della giornata la fa il ministro del Lavoro Andrea Orlando che, parlando alla festa dell'Unità di Napoli si dice "cautamente pessimista". La crisi di governo per ora non trova vie d'uscita, M5s continua a convocare e poi rimandare riunioni ma ieri sera il leader Giuseppe Conte ha diffuso una sorta di ultimatum a Mario Draghi: i 5 stelle resteranno al governo solo se arriveranno "Risposte chiare" alle richieste del Movimento, un vero "crono programma" che indichi con precisione le cose da fare e i tempi in cui realizzarle, perché finora dal premier c'è stata solo una "risposta generica". Parole dure, che certo non facilitano la composizione della situazione. Ma a questo punto si tratta di capire se porterà dei risultati il lavorio - anche del Pd - per trovare sostenitori del ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 17 luglio 2022) La sintesi della giornata la fa il ministro del Lavoro Andrea Orlando che, parlando alla festa dell'Unità di Napoli si dice "cautamente pessimista". Ladiper ora non trova vie d'uscita, M5s continua a convocare e poi rimandare riunioni ma ieri sera il leader Giuseppeha diffuso una sorta di ultimatum a Mario Draghi: i 5 stelle resteranno alsolo se arriveranno "" alle richieste del Movimento, un vero "crono programma" che indichi con precisione le cose da fare e i tempi in cui realizzarle, perché finora dal premier c'è stata solo una "risposta generica". Parole dure, che certo non facilitano la composizione della situazione. Ma a questo punto si tratta di capire se porterà dei risultati il lavorio - anche del Pd - per trovare sostenitori del ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - Pietro_Firenze : RT @sebmes: Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Paese sull’orlo… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Con la Crisi di Governo si rafforza il Centro-Destra nella Maggioranza. -