Gf Vip | un’ex Vippona confessa | “Un anno fa ho pensato di farmi suora | ma…”

Dal 30 settembre tornerà su Rai 1 Tale e Quale show e nel cast troveremo anche l'ex gieffina Valeria Marini. Intervistata da Il Corriere, Valeria si è lasciata andare a delle inedite rivelazioni. La showgirl italiana ha infatti ammesso di essere profondamente credente, rivelando anche di aver pensato di diventare suora: Ci ho pensato un anno fa, dopo tante difficoltà. Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante. Dopo alcune relazioni non andate a buon fine, Valeria sembra aver ritrovato la felicità accanto all'imprenditore Eddy Siniscalchi, di vent'anni più giovane.

