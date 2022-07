Fontecchio verso Utah: pronto un biennale. Salgono a tre gli italiani in Nba (Di domenica 17 luglio 2022) Simone Fontecchio ha deciso di provarci con l'Nba. A 26 anni, nel contesto giusto per dimostrare di meritarsela. L'azzurro si sta accordando per un biennale con Utah, squadra in ricostruzione dopo l'... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 luglio 2022) Simoneha deciso di provarci con l'Nba. A 26 anni, nel contesto giusto per dimostrare di meritarsela. L'azzurro si sta accordando per uncon, squadra in ricostruzione dopo l'...

Pubblicità

Gazzetta_NBA : Fontecchio verso Utah: pronto un biennale. Salgono a tre gli italiani in Nba - SportandoIT : Simone Fontecchio verso la NBA, ma ai Utah Jazz - Laura170178 : RT @eurodevotion: Simone #Fontecchio in procinto di lasciare l'Europa in direzione #NBA. - giannibertoli1 : RT @eurodevotion: Simone #Fontecchio in procinto di lasciare l'Europa in direzione #NBA. - Mikazero : RT @eurodevotion: Simone #Fontecchio in procinto di lasciare l'Europa in direzione #NBA. -