“Draghi deve restare, con lui vinceremo”: arriva anche la supplica della vicepremier ucraina (Di domenica 17 luglio 2022) La vicepremier ucraina vuole che Draghi rimanga al suo posto. “Sono ucraina, non posso valutare Mario Draghi. E da membro del governo ucraino non voglio influenzare i pensieri e le emozioni di coloro che prenderanno le decisioni. Ma parlando per il mio Paese e da cittadina del mondo, mi permetto di dire che Mario Draghi è una persona di grande cuore; che di fatto e in modo sincero ha aiutato e aiuta l’ucraina parlando con dignità e responsabilità agli occhi del mondo a nome di tutti gli italiani: sia dei suoi sostenitori che dei suoi oppositori. Draghi da leader e professionista sa e capisce che la storia si scrive adesso anche per l’Italia”. Iryna Vereshchuk, vicepremier dell’ucraina e ministra per ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 17 luglio 2022) Lavuole cherimanga al suo posto. “Sono, non posso valutare Mario. E da membro del governo ucraino non voglio influenzare i pensieri e le emozioni di coloro che prenderanno le decisioni. Ma parlando per il mio Paese e da cittadina del mondo, mi permetto di dire che Marioè una persona di grande cuore; che di fatto e in modo sincero ha aiutato e aiuta l’parlando con dignità e responsabilità agli occhi del mondo a nome di tutti gli italiani: sia dei suoi sostenitori che dei suoi oppositori.da leader e professionista sa e capisce che la storia si scrive adessoper l’Italia”. Iryna Vereshchuk,dell’e ministra per ...

