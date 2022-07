Crisi governo, Di Battista: “Draghi se ne vuole andare” (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – “Draghi se ne vuole andare e Di Maio è attaccato alla poltrona. Questa è la verità!”. Lo scrive su Facebook l’ex M5s Alessandro Di Battista. “Non devo difendere il Movimento 5 Stelle (figuriamoci, nell’ultimo anno e mezzo è indifendibile, dal ‘Draghi è grillino’ in poi è stato un suicidio continuo) tuttavia amo difendere la verità – si legge nel post – È evidente che Draghi si sia stancato di fare il Presidente del Consiglio. In realtà non l’ha mai voluto fare. Accettò sperando di diventare presto Presidente della Repubblica. Ora prende la palla al balzo per andarsene mentre gran parte della Stampa dà tutte le colpe a Conte descrivendolo come un irresponsabile perché ci ha fatto perdere (a detta loro) il miglior Presidente del Consiglio della galassia. Scemenze.”. ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – “se nee Di Maio è attaccato alla poltrona. Questa è la verità!”. Lo scrive su Facebook l’ex M5s Alessandro Di. “Non devo difendere il Movimento 5 Stelle (figuriamoci, nell’ultimo anno e mezzo è indifendibile, dal ‘è grillino’ in poi è stato un suicidio continuo) tuttavia amo difendere la verità – si legge nel post – È evidente chesi sia stancato di fare il Presidente del Consiglio. In realtà non l’ha mai voluto fare. Accettò sperando di diventare presto Presidente della Repubblica. Ora prende la palla al balzo per andarsene mentre gran parte della Stampa dà tutte le colpe a Conte descrivendolo come un irresponsabile perché ci ha fatto perdere (a detta loro) il miglior Presidente del Consiglio della galassia. Scemenze.”. ...

