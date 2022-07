Pubblicità

lucianonobili : Domani all’Assemblea Nazionale di @ItaliaViva al Teatro Sala Umberto discuteremo insieme della #crisidigoverno e de… - CarloCalenda : #Conte e il Movimento Cinquestelle bruciano la migliore (e forse ultima) riserva della Repubblica impegnata a gover… - ispionline : La crisi energetica colpisce l’#UE. Troveremo un’alternativa al #gas di #Putin? Mosca si sta rafforzando? Per rispo… - MichelottiMarco : RT @Qua_Agatha: Mario #Draghi In un anno e cinque mesi ci ha regalato: il #greenpass normale e rafforzato la guerra inflazione e debito pub… - micheladania : RT @Qualenergiait: La risposta dei governi alla crisi energetica non è quella giusta. E la transizione verde ristagna -

Vanity Fair Italia

Può sembrare un ostacolo insormontabile, soprattutto viste le condizioni economiche del Paese negli ultimi due anni di pandemia e ora con lae l'inflazione. È bene sapere però che ...Di sicuro, ladi governo " un esecutivo di larghissima coalizione nato per portare l'Italia ... e per avviarla sulla strada della transizione" non fa altro che aumentare le ... Crisi energetica: come si dovrà risparmiare in autunno Le regole su come limitare il consumo di gas arrivano la prossima settimana dall'Ue. Ci sono però consigli che si possono applicare già ora oltre che nei prossimi mesi ...Non è la solita crisi di governo italiana. Ci sono in gioco interessi sovranazionali poiché la NATO e la UE sono in guerra e noi ne siamo parte.