Conte nei guai: "In 50 pronti a sostenere Draghi". E Di Maio attacca: la sua è una vendetta (Di domenica 17 luglio 2022) La serata dei falchi e dei governisti all'interno del Movimento 5 Stelle fa registrare le prime, corpose diserzioni dalla linea di Giuseppe Conte. L'assemblea congiunta dei parlamentari grillini con il loro presidente è terminata alle 23.30 ed è stata aggiornata alla mattina di oggi, domenica 17 luglio. Il video sui social con cui Conte ha rilanciato l'ultimatum a Draghi - sì ai 9 punti del documento M5s o fuori dal governo - in realtà ha aumentato la confusione tra i grillini. Sia tra quelli che volevano lo strappo immediato, magari facendo dimettere i ministri prima delle comunicazioni alle Camere del premier, e tra quelli che chiedono un passo di lato. Lo psicodramma si consuma nell'assemblea. Secondo il Corriere della sera i falchi - più numerosi al Senato - temono una "rivolta" del gruppo della Camera dove ...

