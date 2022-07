“Confessioni di un menestrello”, il fantasy storico di Aurora Di Pietro (Di domenica 17 luglio 2022) Il primo libro di Aurora Di Pietro è un fantasy storico intitolato “Confessioni di un menestrello” edito nel 2022 dalla casa editrice Antica Quercia Edizioni. La giovane autrice di origini abruzzesi prende spunto dalla canzone di Angelo Branduardi “Confessioni di un malandrino” e non solo, proprio il personaggio di questo cantastorie è ispirato dal noto cantautore. Ambientata nella Contea di Fiandria, tra il 1201 e il 1300, la storia si intreccia tra paesaggi, storia, fantasia e mistero e narra di uno strano ragazzo che ha perduto i ricordi. Il libro è arricchito dalla matita di Fabiana Scarmozzino che è l’illustratrice. Dodici capitoli e circa duecento pagine di una storia che vi porterà in un mondo magico dove incontrerete personaggi curiosi e una guida speciale ... Leggi su lopinionista (Di domenica 17 luglio 2022) Il primo libro diDiè unintitolato “di un” edito nel 2022 dalla casa editrice Antica Quercia Edizioni. La giovane autrice di origini abruzzesi prende spunto dalla canzone di Angelo Branduardi “di un malandrino” e non solo, proprio il personaggio di questo cantastorie è ispirato dal noto cantautore. Ambientata nella Contea di Fiandria, tra il 1201 e il 1300, la storia si intreccia tra paesaggi, storia, fantasia e mistero e narra di uno strano ragazzo che ha perduto i ricordi. Il libro è arricchito dalla matita di Fabiana Scarmozzino che è l’illustratrice. Dodici capitoli e circa duecento pagine di una storia che vi porterà in un mondo magico dove incontrerete personaggi curiosi e una guida speciale ...

