Classifica MXGP, Mondiale Motocross 2022: Tim Gajser sempre padrone, +125 su Seewer

Classifica Mondiale 2022 MXGP 
1 243 Gajser, Tim SLO HON 577 
2 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 452 
3 61 Prado, Jorge ESP GAS 442 
4 959 Renaux, Maxime FRA YAM 410 
5 259 Coldenhoff, G. NED YAM 399 
6 70 Fernandez, R. ESP HON 342 
7 41 Jonass, Pauls LAT HUS 287 
8 189 Bogers, Brian NED HUS 287 
9 10 Vlaanderen, C. NED YAM 268 
10 89 Van Horebeek, J. BEL BET 239 
11 43 Evans, M. AUS HON 235 
12 919 Watson, Ben GBR KAW 209 
13 911 Tixier, Jordi FRA KTM 186
14 303 Forato, A. ITA GAS 177 
15 29 Jacobi, Henry GER HON 165 
16 32 Van doninck, B. BEL YAM 159 
17 14 Beaton, Jed AUS KAW 152
18 101 Guadagnini, M. ITA GAS 118 
19 161 Östlund, Alvin SWE YAM 86 
20 3 Febvre, Romain FRA KAW 74 
21 19 Olsen, T. DEN KTM 73 
22 226 Koch, Tom GER KTM 57 
23 92 Guillod, V. SUI YAM 52
24 128 Monticelli, I. ITA HON 38 
25 75 Roosiorg, ...

