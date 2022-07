Capitol Hill | il Secret Service e lo strano caso dei messaggi scomparsi

(Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug – Prosegue la commissione d’inchiesta per i fatti di. Questa volta la commissione ha messo nel mirino il, l’agenzia governativa americana responsabile della sicurezza del presidente degli Stati Uniti. Il mistero deiTutto girerebbe intorno ad alcunidatati fra il 5 e il 6 gennaio, dei quali però non ci sarebbe più traccia. La commissione d’inchiesta della Camera, incaricata di occuparsi dell’irruzione al Congresso dei manifestanti trumpiani il giorno dell’insediamento di Biden nel gennaio 2021, ha infatti emesso un ordine di comparizione in giudizio a carico delper presentare e rendere disponibili irelativi a quel ...

Pubblicità

Tg3web : Si aggrava la posizione di Donald Trump nell'inchiesta parlamentare sull'assalto del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill.… - LaStampa : Assalto a Capitol Hill, la commissione d’inchiesta: “Tweet di Trump fu chiamata alle armi per gli estremisti” - IlPrimatoN : La commissione d'inchiesta parlamentare per i fatti di Capitol Hill ha messo nel mirino il Secret Service, l’agenzi… - JohnBLaRoche : @Simona_Manzini @GiovaQuez Lo stesso brodo culturale che ha partito l’assalto a Capitol Hill infatti. - rami_piu_smocci : @stacce2021 Dopo brexit e Capitol Hill cosanon ti è chiaro? -

... John Bolton, in un'intervista alla CNN - nel corso della quale gli veniva chiesto conto sulle presunte responsabilità dirette dell'ex inquilino della Casa Bianca nell'assalto a- ha ...Lo ha fatto rispondendo alla domanda di un giornalista della Cnn , Jake Tapper, a proposito dell'assalto adel 6 gennaio 2021: non si è trattato di un colpo di stato, ha detto, 'credete ...La lettera non specifica se l'ispettore crede che quei messaggi siano stati eliminati intenzionalmente o meno, ma l'episodio aggiunge ulteriori interrogativi sulla risposta del secret service all'atta ...Il dipartimento si è difeso dicendo che «i messaggi furono cancellati come parte di un programma per sostituire gli apparecchi in uso». Lo riporta la Cnn, citando una lettera mandata dallo stesso ispe ...