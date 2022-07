Benevento di misura sulla Roma Primavera | il secondo test lo decide Thiam

(Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCascia – Prosegue la preparazione nel ritiro di Cascia del. Questa mattina la squadra di mister Caserta ha svolto attivazione tecnica, esercitazioni tattiche con palle inattive, in preparazione dell’amichevole del pomeriggio contro ladella. La sfida tra giallorossi, disputatasi sul campo del Magrelli Active, ha visto i sanniti prevalere didue volte in svantaggio, reti di Satriano e di Pagano su rigore, e in grado di pareggiare prima con Tello e poi con Capellini. Nel finale il gol partita realizzato dal giovane. Non hanno preso parte alamichevole Barba, El Kaouakibi, Insigne e Lapadula....

