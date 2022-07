Bayern, c’è l’accordo per de Ligt: operazione in chiusura (Di domenica 17 luglio 2022) Stavolta il prezzo è quello giusto. Il rilancio del Bayern Monaco presentato nelle ultime ore alla Juventus si è rivelato vincente e adesso, Matthijs de Ligt è davvero ad un passo dal dire addio ai bianconeri per diventare un nuovo giocatore dei bavaresi. Dopo essersi visti respingere il primo assalto per il difensore olandese infatti, i tedeschi hanno tentato una seconda offensiva. Che questa volta si è rivelata vincente. L’operazione dovrebbe essere definita nei prossimi giorni ma tra la dirigenza juventina e quella del Bayern è già stato trovato un accordo verbale per una cifra che si avvicina molto all’iniziale richiesta del club di Agnelli. Le cifre ANSA Matthijs de Ligt in conferenza stampa con la nazionale olandese Juventus e Bayern Monaco hanno raggiunto un’intesa ... Leggi su open.online (Di domenica 17 luglio 2022) Stavolta il prezzo è quello giusto. Il rilancio delMonaco presentato nelle ultime ore alla Juventus si è rivelato vincente e adesso, Matthijs deè davvero ad un passo dal dire addio ai bianconeri per diventare un nuovo giocatore dei bavaresi. Dopo essersi visti respingere il primo assalto per il difensore olandese infatti, i tedeschi hanno tentato una seconda offensiva. Che questa volta si è rivelata vincente. L’dovrebbe essere definita nei prossimi giorni ma tra la dirigenza juventina e quella delè già stato trovato un accordo verbale per una cifra che si avvicina molto all’iniziale richiesta del club di Agnelli. Le cifre ANSA Matthijs dein conferenza stampa con la nazionale olandese Juventus eMonaco hanno raggiunto un’intesa ...

Bremer conteso tra Inter e Juve: quanto potrebbe guadagnare I bianconeri, prossimi a salutare De Ligt che è pronto a vestire la maglia del Bayern Monaco ( qui vi abbiamo parlato dell'offerta al difensore olandese ), potrebbero reinvestire proprio i soldi ... Juve, ora manca solo l'ufficialità: arriva la cessione di un big - Top News A rivelarlo è il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio che nel corso dello Speciale Calciomercato rivela che il Bayern ha portato la sua proposta a 70 milioni di euro più 10 di bonus. ... Sport Fanpage I bianconeri, prossimi a salutare De Ligt che è pronto a vestire la maglia delMonaco ( qui vi abbiamo parlato dell'offerta al difensore olandese ), potrebbero reinvestire proprio i soldi ...A rivelarlo è il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio che nel corso dello Speciale Calciomercato rivela che ilha portato la sua proposta a 70 milioni di euro più 10 di bonus. ... Cristiano Ronaldo è stato offerto a mezza Europa: due squadre l'hanno già rifiutato