Allenamento Sampdoria | ultima volta per Falcone e Askildsen

ultima seduta di Allenamento per Falcone e Askildsen alla Sampdoria: poi i saluti prima di passare al Lecce La Sampdoria ha svolto un Allenamento tattico nella mattinata di oggi, in preparazione all'amichevole contro il Bienno che si disputerà al Comunale di Temù (ore 17). In campo erano inizialmente presenti Wladimiro Falcone e Kristoffer Askildsen, ceduti ufficialmente al Lecce. I due blucerchiati saluteranno nel pomeriggio il ritiro di Ponte di Legno per dirigersi verso la Puglia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

