WTA Palermo 2022 | il tabellone Trevisan | Bronzetti e derby Errani-Cocciaretto nello stesso quarto

Leggi su oasport

(Di sabato 16 luglio 2022) Edizione numero 32 del WTA di, un appuntamento che è tornato in calendario nel 2019 e che ha una lunghissima tradizione alle proprie spalle. Il sorteggio, però, non è stato molto tenero con le giocatrici italiane, se non altro per la creazione di parecchi incroci, reali o potenziali, tutti in una singola zona, quella alta. Testa di serie numero 1 è Martina: la semifinalista del Roland Garrosgiocherà con una qualificata, per poi potenzialmente incrociare Lucia, che non ha mai affrontato. L’incredibile, però, accade subito più in basso:tra due delle tre wild card in gara, Saraed Elisabetta: venne da una storia di rilancio dell’una e tentata scalata dell’altra, fermata da tanti fattori, la finale di Asuncion 2019 ...