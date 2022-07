Udinese, infortunio per Deulofeu in amichevole (Di sabato 16 luglio 2022) Gerard Deulofeu si è infortunato durante un’amichevole giocata dall’Udinese con l’Union Berlin, il giocatore è stato subito sostituito. Deulofeu è al centro di tantissime voci di mercato, nonostante siano passate settimane pare che il Napoli lo abbia praticamente bloccato per sostituire Mertens. Eppure l’affare non si è ancora concretizzato, quindi il giocatore sta regolarmente svolgendo il ritiro con l’Udinese. Oggi Deulofeu è rimasto però vittima di un infortunio durante l’amichevole con l’Union Berlin, con il giocatore spagnolo che è stato toccato duro d un avversario sulla caviglia. Deulofeu è apparso subito dolorante e quindi ha dovuto lasciare il campo. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma è chiaro che se ... Leggi su napolipiu (Di sabato 16 luglio 2022) Gerardsi è infortunato durante un’giocata dall’con l’Union Berlin, il giocatore è stato subito sostituito.è al centro di tantissime voci di mercato, nonostante siano passate settimane pare che il Napoli lo abbia praticamente bloccato per sostituire Mertens. Eppure l’affare non si è ancora concretizzato, quindi il giocatore sta regolarmente svolgendo il ritiro con l’. Oggiè rimasto però vittima di undurante l’con l’Union Berlin, con il giocatore spagnolo che è stato toccato duro d un avversario sulla caviglia.è apparso subito dolorante e quindi ha dovuto lasciare il campo. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma è chiaro che se ...

Pubblicità

DiMarzio : #Udinese | #Deulofeu costretto al cambio contro l'#UnionBerlin - rvotebannate : RT @napolimagazine: UDINESE - Infortunio in amichevole per l'obiettivo azzurro Gerard Deulofeu, i dettagli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Infortunio in amichevole per l'obiettivo azzurro Gerard Deulofeu, i dettagli - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Infortunio in amichevole per l'obiettivo azzurro Gerard Deulofeu, i dettagli - NCN_it : Deulofeu costretto a uscire per una botta durante l'amichevole Udinese-Union Berlin #Deulofeu #infortunio #botta… -