Spezia | calendario amichevoli estive 2022 | il programma e gli orari di tutte le partite

(Di sabato 16 luglio 2022) Con l’euforia per la sentenza Tas che sblocca il mercato e la curiosità di vedere all’opera Luca Gotti, lotorna in Val Gardena per il ritiro estivo, dopo le positive esperienze della stagione 2011/2012 e 2015/2016. Le Aquile prepareranno dal 4 al 22 luglio la nuova stagione sugli oltre 1.300 metri di altitudine, presso la cittadina dolomitica di Santa Cristina Valgardena. Aspettando i primi colpi di mercato, losi prepara per cercare un’altra salvezza capolavoro.Domenica 10 luglio ore 17.30,-FC Gherdeina Mercoledì 13 luglioo da definire,-Da definire Sabato 16 luglioo da definire,-Bochum Domenica 17 luglioo da definire, ...

Va adeguata a unsenza precedenti, partendo dal presupposto che sarà determinante la ... TUTTO SAMP E TUTTOQuest'anno, per via di una stagione sensibilmente anticipata per ilinternazionale, si ... sulla squadra che tra un mese esatto scenderà in campo per l'esordio in campionato contro loLo Spezia Calcio ha aggiunto altre due amichevoli al suo calendario precampionato: il 27 a Padova e il 30 ad Angers.Il nuovo Spezia di Luca Gotti viene sconfitto dal Bochum nella sua seconda uscita stagionale. A Bressanone finisce 2-1 per i tedeschi ...