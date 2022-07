Questo top smartphone di Xiaomi non arriverà in Italia (Di sabato 16 luglio 2022) Brutte notizie per gli utenti che all'inizio di Questo mese hanno accolto con grande entusiasmo il lancio di Xiaomi 12S Ultra L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 16 luglio 2022) Brutte notizie per gli utenti che all'inizio dimese hanno accolto con grande entusiasmo il lancio di12S Ultra L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Pubblicità

TuttoAndroid : Questo top smartphone di Xiaomi non arriverà in Italia - LucioMichele1 : RT @MaryGattara: Il delirio in questo momento è al top... w Nonno Gianninoooo 'congratulescion' . Michele però secondo. Un buon risultato… - GinevraMerlini1 : RT @MaryGattara: Il delirio in questo momento è al top... w Nonno Gianninoooo 'congratulescion' . Michele però secondo. Un buon risultato… - MaryGattara : Il delirio in questo momento è al top... w Nonno Gianninoooo 'congratulescion' . Michele però secondo. Un buon risultato!! #ilunatici ????? -