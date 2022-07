Napoli, videoriunione Dybala-De Laurentiis: le mosse per convincere la Joya (Di sabato 16 luglio 2022) È un'anomalia vedere Paulo Dybala il 16 luglio ancora svincolato. Certamente le richieste ci sono, con Napoli e Roma che vorrebbero... Leggi su calciomercato (Di sabato 16 luglio 2022) È un'anomalia vedere Pauloil 16 luglio ancora svincolato. Certamente le richieste ci sono, cone Roma che vorrebbero...

Pubblicità

FcInterNewsit : Corsera - Dybala, il Napoli spinge: videoriunione tra De Laurentiis e Antun. Inter pronta a chiudere per Bremer - Salvato95551627 : RT @napolista: Corsera: nella videoriunione con Dybala, il Napoli ha offerto 6 milioni e puntato sul calore della città Oltre alla Champio… - napolista : Corsera: nella videoriunione con Dybala, il Napoli ha offerto 6 milioni e puntato sul calore della città Oltre all… - Salvato95551627 : RT @Chris_ItaArg: Corriere della Sera 16/7, a firma Colombo. Ieri videoriunione Napoli con Antun e Dybala, mentre la Roma non interrompe i… - _ElPrincipe22 : RT @Chris_ItaArg: Corriere della Sera 16/7, a firma Colombo. Ieri videoriunione Napoli con Antun e Dybala, mentre la Roma non interrompe i… -