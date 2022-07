**M5S: fonti, no contatti su Skyvote per voto online su fiducia** (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - A quanto si apprende da fonti di Campo Marzio, dal presidente del M5S Giuseppe Conte e dai vertici del MoVimento non è arrivata nessuna comunicazione di preparare un'eventuale consultazione su Skyvote" per un eventuale voto di fiducia al governo Draghi: "non è stata avanzata nessuna richiesta di questo genere alla piattaforma", viene puntualizzato. Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - A quanto si apprende dadi Campo Marzio, dal presidente del M5S Giuseppe Conte e dai vertici del MoVimento non è arrivata nessuna comunicazione di preparare un'eventuale consultazione su" per un eventualedi fiducia al governo Draghi: "non è stata avanzata nessuna richiesta di questo genere alla piattaforma", viene puntualizzato.

Pubblicità

GiovaQuez : Arriva la smentita da fonti M5S, Conte non avrebbe chiesto le dimissioni dei suoi ministri - Agenzia_Ansa : Il M5s va verso la decisione di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla questione di fiducia posta… - Agenzia_Ansa : Mentre è ancora in corso il Consiglio nazionale del M5s, la linea prevalente per il momento è per l'uscita dall'Aul… - Vera52834961 : RT @HSkelsen: È quanto si legge nel comunicato. Tutto grazie al governo Draghi che stava facendo tutto il possibile per diversificare le fo… - aristogitone1 : RT @HSkelsen: È quanto si legge nel comunicato. Tutto grazie al governo Draghi che stava facendo tutto il possibile per diversificare le fo… -