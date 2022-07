M5s, D'Incà critico verso la linea Conte: 'Con la crisi a rischio le riforme necessarie per il Pnrr' (Di sabato 16 luglio 2022) Se Conte insiste a voler sfasciare la maggioranza c'è il rischio di un'altra scissione dopo le numerose che hanno mandato il gruppo parlamentare M5s in mille pezzi. L'affondo arriva a Consiglio ... Leggi su globalist (Di sabato 16 luglio 2022) Seinsiste a voler sfasciare la maggioranza c'è ildi un'altra scissione dopo le numerose che hanno mandato il gruppo parlamentare M5s in mille pezzi. L'affondo arriva a Consiglio ...

