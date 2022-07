La storia del parco di Centocelle dove è scoppiato il rogo del 9 luglio. Autodemolitori da spostare e bonifiche: oltre 15 anni di incompiute (Di sabato 16 luglio 2022) “2018: roghi, discariche, materiali tossici. Sarebbe bellissimo bonificato senza sfasci, accampamenti abusivi ed attività illegali. Mezzo milione di romani: da Cinecittà al Lamaro, da Centocelle al Quadraro, da Don Bosco a Tor Pignattara e Torre Spaccata. Tutti intossicati a 5 km in linea d’aria dal Colosseo. Basta con questo scempio vogliamo un parco!”. Quel che si legge sulla home del portale del Comitato per la liberazione e salvaguardia del parco archeologico di Centocelle, mentre scorrono alcune immagini dall’alto, non è aggiornato. Ma aiuta a capire qual è la storia che sta dietro all’ultimo incendio che il 9 luglio ha oscurato il cielo di Roma, dopo aver investito anche depositi di autodemolizione. Un episodio che ha riproposto una questione che continua a rimanere irrisolta da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) “2018: roghi, discariche, materiali tossici. Sarebbe bellissimo bonificato senza sfasci, accampamenti abusivi ed attività illegali. Mezzo milione di romani: da Cinecittà al Lamaro, daal Quadraro, da Don Bosco a Tor Pignattara e Torre Spaccata. Tutti intossicati a 5 km in linea d’aria dal Colosseo. Basta con questo scempio vogliamo un!”. Quel che si legge sulla home del portale del Comitato per la liberazione e salvaguardia delarcheologico di, mentre scorrono alcune immagini dall’alto, non è aggiornato. Ma aiuta a capire qual è lache sta dietro all’ultimo incendio che il 9ha oscurato il cielo di Roma, dopo aver investito anche depositi di autodemolizione. Un episodio che ha riproposto una questione che continua a rimanere irrisolta da ...

