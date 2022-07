In giro in centro storico a Roma con il pass del marito morto: è la moglie di Gianni Nazzaro (Di sabato 16 luglio 2022) Ad andare in giro con il pass disabili intestato a una persona defunta era Nada Ovcina, la 79enne vedova del cantante e attore Gianni Nazzaro. La donna, nonostante il marito fosse morto un anno fa e il pass disabili fosse stato ritirato proprio per questo motivo, continuava a utilizzarlo. E girava con la sua auto, una Chrysler Cruiser con targa francese, incurante del fatto che avrebbe dovuto fare il passaggio dei documenti. Ma quando gli agenti della Polizia Locale del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) l’hanno fermata al centro di Roma, in via Ripetta, hanno scoperto non solo queste due infrazioni, ma anche un altro “piccolo” particolare. La donna, cittadina di nazionalità jugoslava ormai da tempo residente a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 luglio 2022) Ad andare incon ildisabili intestato a una persona defunta era Nada Ovcina, la 79enne vedova del cantante e attore. La donna, nonostante ilfosseun anno fa e ildisabili fosse stato ritirato proprio per questo motivo, continuava a utilizzarlo. E girava con la sua auto, una Chrysler Cruiser con targa francese, incurante del fatto che avrebbe dovuto fare ilaggio dei documenti. Ma quando gli agenti della Polizia Locale del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) l’hanno fermata aldi, in via Ripetta, hanno scoperto non solo queste due infrazioni, ma anche un altro “piccolo” particolare. La donna, cittadina di nazionalità jugoslava ormai da tempo residente a ...

Pubblicità

CorriereCitta : In giro in centro storico a Roma con il pass del marito morto: è la moglie di Gianni Nazzaro - cavallodipietra : @Saraghina3 @StaziAlessandro @fvtsQK7bvTo6Viv @tdrclaudio Ah ok????, rimango però della convinzione che la Meloni arr… - Erofjodena : @Hernandzismo19 E non quelle cose di gomma che si vedono in giro, sotto era asciutta e consistente, condita bene (n… - laHantucci : Ho chiesto, ad un omino seduto su una panchina all'ombra nel parco della Basilica di Collemaggio, se l'acqua della… - RomaScifo : 1/3 In giro per #Roma stamattina, dal centro alla periferia, ho registrato solo commenti negativi su #Draghi e il p… -