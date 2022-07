Il karaoke di Pezzali esalta una generazione a San Siro (Di sabato 16 luglio 2022) Centoventimila spettatori per il cantante una volta snobbato dalla critica. Sul palco con lui anche J-Ax Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 luglio 2022) Centoventimila spettatori per il cantante una volta snobbato dalla critica. Sul palco con lui anche J-Ax

Pubblicità

Caligola87 : @AnaMenaMusic ti presento Massimo Max Pezzali.... Serata karaoke per 65000 persone ??? - infoitcultura : Max Pezzali tiene il tempo: a San Siro il primo di due mega karaoke da 120mila persone. Reunion 883 in vista - infoitcultura : Max Pezzali, in migliaia al concerto di San Siro. Accendini accesi e karaoke quando parte «Come mai» - scuroscuroscuro : RT @zazoomblog: Max Pezzali tiene il tempo: a San Siro il primo di due mega karaoke da 120mila persone. Reunion 883 in vista - #Pezzali #t… - zazoomblog : Max Pezzali tiene il tempo: a San Siro il primo di due mega karaoke da 120mila persone. Reunion 883 in vista -… -