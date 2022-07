Il governo dei migliori non è il migliore dei governi. Scrive Mastrapasqua (Di sabato 16 luglio 2022) In attesa di mercoledì è giusto fare qualche bilancio sul governo dei migliori. Il rituale che ha suggerito il Capo dello Stato non è nuovo e potrebbe collocare il governo Draghi nella piena continuità delle liturgie della politica e delle istituzioni. E in verità, nonostante la retorica di questi mesi, il governo non ha fatto strappi. Nessuna disruption, come potrebbe dire chi ama gli anglicismi. Sulla giustizia, sulla concorrenza, sulla delega fiscale, sul mercato del lavoro – e potremmo continuare – non ci sono stati provvedimenti che una maggioranza dell’85% e il migliore al governo avrebbero potuto giustificare. Nemmeno il Pnrr – dopo la compilazione dello scorso aprile – è partito sulla strada giusta. Si è manifestata subito l’incapacità di mettere a terra i progetti ... Leggi su formiche (Di sabato 16 luglio 2022) In attesa di mercoledì è giusto fare qualche bilancio suldei. Il rituale che ha suggerito il Capo dello Stato non è nuovo e potrebbe collocare ilDraghi nella piena continuità delle liturgie della politica e delle istituzioni. E in verità, nonostante la retorica di questi mesi, ilnon ha fatto strappi. Nessuna disruption, come potrebbe dire chi ama gli anglicismi. Sulla giustizia, sulla concorrenza, sulla delega fiscale, sul mercato del lavoro – e potremmo continuare – non ci sono stati provvedimenti che una maggioranza dell’85% e ilalavrebbero potuto giustificare. Nemmeno il Pnrr – dopo la compilazione dello scorso aprile – è partito sulla strada giusta. Si è manifestata subito l’incapacità di mettere a terra i progetti ...

