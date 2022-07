Il caso “blackface” all’Arena di Verona e la protesta del soprano Angel Blue (Di sabato 16 luglio 2022) «Cari amici, famiglia e amanti dell’opera, sono giunta alla sfortunata conclusione che quest’estate non canterò La Traviata all’Arena di Verona come previsto. Come molti di voi sapranno, l’Arena di Verona ha deciso di utilizzare il trucco blackface in una recente produzione di Aida. Vorrei essere chiara: l’uso del blackface in qualsiasi circostanza, artistica o altro, è una pratica profondamente fuorviante basata su tradizioni teatrali arcaiche che non hanno posto nella società moderna». Con queste parole il soprano Angel Blue, nera, ha annunciato di dare forfait, per protesta, alla sua esibizione all’Arena di Verona, in cui avrebbe interpretato La Traviata. «Non vedevo l’ora di fare il mio debutto in ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) «Cari amici, famiglia e amanti dell’opera, sono giunta alla sfortunata conclusione che quest’estate non canterò La Traviatadicome previsto. Come molti di voi sapranno, l’Arena diha deciso di utilizzare il truccoin una recente produzione di Aida. Vorrei essere chiara: l’uso delin qualsiasi circostanza, artistica o altro, è una pratica profondamente fuorviante basata su tradizioni teatrali arcaiche che non hanno posto nella società moderna». Con queste parole il, nera, ha annunciato di dare forfait, per, alla sua esibizionedi, in cui avrebbe interpretato La Traviata. «Non vedevo l’ora di fare il mio debutto in ...

