I giudici tedeschi | ' No alla pizzeria Falcone e Borsellino' - Cronaca - quotidiano net

(Di sabato 16 luglio 2022)vigilia delle manifestazioni per ricordare il trentesimo anniversario della strage di via D'Amelio, un verdetto dei"cancella" una discussa sentenza di primo grado che due anni ...

Alla vigilia delle manifestazioni per ricordare il trentesimo anniversario della strage di via D'Amelio, un verdetto dei"cancella" una discussa sentenza di primo grado che due anni fa aveva suscitato roventi polemiche. Una pizzeria di Francoforte non potrà infatti utilizzare il nome di Giovanni Falcone ...di appello di Francoforte sul Meno hanno ribaltato la sentenza di primo grado e hanno accolto il ricorso presentato dalla professoressa Falcone. Nella sentenza, depositata nei giorni scorsi, ...Alla vigilia delle manifestazioni per ricordare il trentesimo anniversario della strage di via D’Amelio, un verdetto dei giudici tedeschi "cancella" una discussa sentenza di primo grado che due anni f ...Un ristoratore di Francoforte aveva intitolato il locale a Falcone e Borsellino. Se non si adegua, rischia una maxi-multa e il carcere.