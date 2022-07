**Governo: Renzi, 'Iv non si rassegna a catastrofe voluta da Conte'** (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - “Italia Viva non si rassegna alla catastrofe voluta da Giuseppe Conte e dal Movimento 5Stelle. A Draghi diciamo di andare avanti e fino a mercoledì diremo con forza Draghi bis. Nel momento in cui queste condizioni non si verificassero saremo pronti alle elezioni. Ma il punto di riferimento oggi per noi è l'interesse del Paese, che non può essere disintegrato dall'avvocaticchio del populismo per un'invidia personale e politica”. Così Matteo Renzi aprendo l'assemblea nazionale di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - “Italia Viva non siallada Giuseppee dal Movimento 5Stelle. A Draghi diciamo di andare avanti e fino a mercoledì diremo con forza Draghi bis. Nel momento in cui queste condizioni non si verificassero saremo pronti alle elezioni. Ma il punto di riferimento oggi per noi è l'interesse del Paese, che non può essere disintegrato dall'avvocaticchio del populismo per un'invidia personale e politica”. Così Matteoaprendo l'assemblea nazionale di Iv.

Pubblicità

espressonline : ?? Al servizio di Uber Un'inchiesta internazionale svela chi ha lavorato a fianco del colosso spingendo per cambiar… - borghi_claudio : Puntuale come un orologio svizzero ecco arrivare la STIMA DEL COSTO DELLA CRISI DI GOVERNO da parte di qualche asso… - GiovaQuez : Renzi: 'Quando noi abbiamo avviato una crisi di governo i ministri di IV si sono dimessi. A stasera i ministri del… - Alfredo_Carbone : Parla male di Giuseppe Conte e del Movimento 5 stelle. Ci ha fatto un governo insieme. #Renzi - renzionario : RT @ForzaItaIiaViva: Renzi ha proprio dimostrato di essere un gigante, guardate come ha asfaltato il putiniano Conte su #ZonaBianca! Condi… -