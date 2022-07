Gigi Buffon vuole allungare la sua carriera già sterminata | “Ritirarmi a 55 anni? Più o meno”

(Di sabato 16 luglio 2022)ha l’intenzione di ritirarsi verso i 55. Il portiere è tornato a giocare nel Parma dopo tantida potersi definire “una vita” nella Juventus. Durante un evento aperto ai tifosi nel ritiro dei ducali a Pejo, in provincia di Trento, ha parlato della propria vita e della propria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, il giocatore non si sente ancora pronto ad “appendere i guanti al chiodo”, nonostante possa ormai definirsi “campione di longevità”. L’ex portiere della Juve e della Nazionale è tornato al Parma dopo un ventennio con i bianconeri e un anno al Paris Saint German. In serie B si dice “pronto a riportare in massima serie il club” e allontana ancora una volta il suo ritiro: “Diecipassati a Parma nella prima vita, dopo di che ...

