False assicurazioni online, truffe in tutta Italia: 5 denunciati (Di sabato 16 luglio 2022) Cinque presunti truffatori campani, di età compresa tra i 30 e i 40 anni di età, pregiudicati, sono stati denunciati dai carabinieri di Seregno (Monza) con l'accusa di aver creato False polizze assicurative online, con relativi siti web, ed averle vendute a ignari automobilisti in tutta Italia. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, le vittime della truffa hanno aderito a delle assicurazioni temporanee, a loro insaputa False, effettuando transazioni di pagamento con ricarica su carte prepagate. I siti scoperti dai militari, dopo due denunce sporte da altrettanti automobilisti fermati in Brianza e multati per avere un'assicurazione fasulla, offrivano polizze RC auto di breve durata, proprio puntando su utilizzi brevi, usando nomi di imprese di assicurazione ...

