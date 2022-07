Da Parigi – Trasferimenti | Andreas Bruus Bröndby in avvicinamento a Troyes

Leggi su justcalcio

(Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-15 22:46:00 Che bomba dalla Francia ragazzi! Ecco cosa ha pubblicato poco fa l’autorevole quotidianono L’Équipe: Si sta muovendo a livello della finestra di trasferimento sul lato Estac. Il club dell’Aube sta per concludere l’arrivo del danese, che ha giocato nel club del. A 23 anni, il lato destro deve terminare la visita medica e poi impegnarsi per un periodo di quattro anni. Il suo arrivo colmerebbe un vuoto sulla fascia destra della difesa, dal momento che Issa Kaboré non tornerà in prestito, Giulian Biancone è andato al Nottingham Forest e Oualid El-Hajjam ha firmato questo venerdì per Le Havre (2P). Nel frattempo,ha ufficializzato la firma del primo contratto da professionista di Wilson Odobert (17 anni). Autore di 19 gol ...