Crisi governo, i tre scenari: elezioni anticipate, bis di Draghi, incarico a un traghettatore (Di sabato 16 luglio 2022) 1, X, 2. Tre opzioni, tre scenari, tre possibili risultati. Draghi bis? Voto tra fine settembre e inizio ottobre, prima di definire la legge di bilancio? Nessun revival Draghiano e nessun ricorso... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 16 luglio 2022) 1, X, 2. Tre opzioni, tre, tre possibili risultati.bis? Voto tra fine settembre e inizio ottobre, prima di definire la legge di bilancio? Nessun revivalano e nessun ricorso...

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - Giovanni0014 : RT @creesstian: Anche oggi non darò la mia opinione sulla crisi di governo. - pary1977 : RT @lucianocapone: E quindi Giuseppe Conte non si aspettava proprio le dimissioni di Draghi. Si tratta, insomma, della prima crisi di gover… -