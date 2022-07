Crisi di governo, Renzi: "Draghi bis senza trattative o si va a votare" (Di sabato 16 luglio 2022) "Oggi è il momento di dimostrare che lo statista Draghi è diverso dallo stagista Conte: o ci sarà il Draghi bis, nelle forme che lui individua giuste, senza trattative, senza verifiche o si va a votare". Così Matteo Renzi aprendo l'assemblea di Italia Viva. "Non ci rassegniamo alla catastrofe voluta da Giuseppe Conte e dal Movimento 5 Stelle. A Draghi diciamo di andare avanti e fino a mercoledì diremo con forza 'Draghi bis'. Nel momento in cui queste condizioni non si verificassero saremo pronti alle elezioni. Ma il punto di riferimento oggi per noi è l'interesse del paese, che non può essere disintegrato dall'avvocaticchio del populismo per un'invidia personale e politica", ha concluso. Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 luglio 2022) "Oggi è il momento di dimostrare che lo statistaè diverso dallo stagista Conte: o ci sarà ilbis, nelle forme che lui individua giuste,verifiche o si va a". Così Matteoaprendo l'assemblea di Italia Viva. "Non ci rassegniamo alla catastrofe voluta da Giuseppe Conte e dal Movimento 5 Stelle. Adiciamo di andare avanti e fino a mercoledì diremo con forza 'bis'. Nel momento in cui queste condizioni non si verificassero saremo pronti alle elezioni. Ma il punto di riferimento oggi per noi è l'interesse del paese, che non può essere disintegrato dall'avvocaticchio del populismo per un'invidia personale e politica", ha concluso.

