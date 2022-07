Calciomercato Juve: Pau Torres apre al trasferimento in bianconero (Di sabato 16 luglio 2022) . Il centrale costa 50 milioni Matthijs De Ligt sempre in bilico tra permanenza e cessione, la Juve è al lavoro per aggiungere un nuovo difensore centrale al proprio pacchetto arretrato. Secondo Tuttosport, c’è un nome che negli ultimi giorni sta scalando prepotentemente posizioni: quello di Pau Torres. Valutato 50 milioni di euro dal Villarreal, lo spagnolo avrebbe già aperto all’ipotesi bianconera. Ingaggio attuale da 3 milioni di euro e, almeno sotto quell’aspetto, un accordo non sarebbe complicato da trovare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) . Il centrale costa 50 milioni Matthijs De Ligt sempre in bilico tra permanenza e cessione, laè al lavoro per aggiungere un nuovo difensore centrale al proprio pacchetto arretrato. Secondo Tuttosport, c’è un nome che negli ultimi giorni sta scalando prepotentemente posizioni: quello di Pau. Valutato 50 milioni di euro dal Villarreal, lo spagnolo avrebbe già aperto all’ipotesi bianconera. Ingaggio attuale da 3 milioni di euro e, almeno sotto quell’aspetto, un accordo non sarebbe complicato da trovare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

MarcoGuidi13 : Improvvisa e decisa accelerata #Juve su #Bremer: è testa a testa con l’#Inter ora, l’offerta bianconera è però migl… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, #Allegri vota #Morata per l'attacco. Se dovesse partire #DeLigt, piacciono Pau Torres… - MarcoGuidi13 : Stamattina gli agenti di #PauTorres hanno incontrato in sede la dirigenza del #Villarreal: si è discusso della poss… - FrancescoRosse : All' #Inter e alla #Juve giocano schifosamente al rialzo, lo pretendono. Spero che sia il #PSG che il #Bayern non… - filippoASR1927 : RT @saltandpepper90: DYBALA DAILY NEWS Perché illudere i tifosi dicendo affare chiuso?Io dico NO Sicuramente Roma avanza ?? di giorno in g… -

Calciomercato Juve: Pau Torres apre al trasferimento in bianconero Calciomercato Juve: Pau Torres apre al trasferimento in bianconero. Il centrale costa 50 milioni Matthijs De Ligt sempre in bilico tra permanenza e cessione, la Juve è al lavoro per aggiungere un ... Calciomercato Juventus, 'sta facendo di tutto': accordo de Ligt Cosa bolle in pentola nel calciomercato della Juventus Superata la metà di luglio adesso manca meno di un mese al via del campionato. La missione di Allegri e dei suoi ragazzi è quella di riportare il club bianconero in cima ... Tuttosport Alicia, la figlia del fratello di Cristiano Ronaldo e quella FOTO a Roma... Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ... Allegri lo rivuole: clamoroso ritorno alla Juventus Il tutto, mentre i bianconeri si preparano a partire per la tournée negli Stati Uniti in preparazione al prossimo campionato. La Juventus lavora sul mercato per accontentare Allegri, il tecnico livorn ... : Pau Torres apre al trasferimento in bianconero. Il centrale costa 50 milioni Matthijs De Ligt sempre in bilico tra permanenza e cessione, laè al lavoro per aggiungere un ...Cosa bolle in pentola neldella Juventus Superata la metà di luglio adesso manca meno di un mese al via del campionato. La missione di Allegri e dei suoi ragazzi è quella di riportare il club bianconero in cima ... Zaniolo alla Juve, la quota crolla. E Paredes... Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...Il tutto, mentre i bianconeri si preparano a partire per la tournée negli Stati Uniti in preparazione al prossimo campionato. La Juventus lavora sul mercato per accontentare Allegri, il tecnico livorn ...