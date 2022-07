Bonus stufe, che novità in arrivo? Il risparmio del pellet (Di sabato 16 luglio 2022) Potrebbe essere in arrivo un Bonus per le stufe a pellet, che si stanno ormai diffondendo a macchia d’olio: i dettagli. In questi mesi a farla da padrone è senza alcun dubbio il grande caldo, con un estate 2022 che si sta caratterizzando per temperature alte e a dir poco torride. Ma ecco che c’è chi dà o comunque inizia a dare anche uno sguardo al futuro, concentrandosi sul prossimo inverno e su quelle che sono di solito tutte le strategie per proteggersi dal freddo. (Fonte Foto: Pixabay)Ovviamente non si può non considerare e non pensare a quanto sta accadendo in Ucraina, con la gestione del gas e i rapporti con la Russia che potrebbero creare non pochi problemi a gli italiani. Ma quali possono essere le strade alternative dal punto di vista energetico e del riscaldamento? Il pensiero non può non ... Leggi su chenews (Di sabato 16 luglio 2022) Potrebbe essere inunper le, che si stanno ormai diffondendo a macchia d’olio: i dettagli. In questi mesi a farla da padrone è senza alcun dubbio il grande caldo, con un estate 2022 che si sta caratterizzando per temperature alte e a dir poco torride. Ma ecco che c’è chi dà o comunque inizia a dare anche uno sguardo al futuro, concentrandosi sul prossimo inverno e su quelle che sono di solito tutte le strategie per proteggersi dal freddo. (Fonte Foto: Pixabay)Ovviamente non si può non considerare e non pensare a quanto sta accadendo in Ucraina, con la gestione del gas e i rapporti con la Russia che potrebbero creare non pochi problemi a gli italiani. Ma quali possono essere le strade alternative dal punto di vista energetico e del riscaldamento? Il pensiero non può non ...

Pubblicità

messveneto : La stufa costa la metà, i sacchi di pellet il doppio: cosa c’è da sapere sui bonus e come evitare le truffe: Per ev… - svirgola2 : @Aramcheck76 Faranno il bonus stufe. *solo per redditi superiori a 30milaneuri - svirgola2 : Faranno il bonus stufe a legna ad emergenza inoltrata?? *solo per redditi superiori ai millemilaeuri - MenteLi10342272 : @fiammiferaia49 È stata fatta una campagna battente con bonus a raffica per far acquistare quelle stufe o caldaie d… -