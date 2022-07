Atalanta, l’arrivo di Pinamonti libera Muriel: una big di Serie A su di lui! (Di sabato 16 luglio 2022) Come in ogni sessione di mercato il valzer degli attaccanti è iniziato e porterà cambiamenti sul fronte offensivo di diverse squadre. Tra i vari club che presenteranno novità in attacco ci sarà sicuramente l’Atalanta che sta definendo gli ultimi dettagli per portare a Bergamo Andrea Pinamonti. L’attaccante classe ’99, dopo l’esperienza con la maglia dell’Empoli, arriverà direttamente dall’Inter e andrà a fare coppia con il bomber bergamasco Duvan Zapata. l’arrivo di Pinamonti a Bergamo ha conseguenze sul futuro di Luis Muriel. Infatti, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il calciatore colombiano piace molto alla Roma che vorrebbe farne il vice Abraham. Luis Muriel Atalanta Roma L’attaccante 31enne sarebbe un ottimo innesto per la rosa di ... Leggi su rompipallone (Di sabato 16 luglio 2022) Come in ogni sessione di mercato il valzer degli attaccanti è iniziato e porterà cambiamenti sul fronte offensivo di diverse squadre. Tra i vari club che presenteranno novità in attacco ci sarà sicuramente l’che sta definendo gli ultimi dettagli per portare a Bergamo Andrea. L’attaccante classe ’99, dopo l’esperienza con la maglia dell’Empoli, arriverà direttamente dall’Inter e andrà a fare coppia con il bomber bergamasco Duvan Zapata.dia Bergamo ha conseguenze sul futuro di Luis. Infatti, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il calciatore colombiano piace molto alla Roma che vorrebbe farne il vice Abraham. LuisRoma L’attaccante 31enne sarebbe un ottimo innesto per la rosa di ...

