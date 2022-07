Amichevole Colonia-Milan 0-2 | inizia la ripresa! LIVE NEWS

Pubblicità

AntoVitiello : Il #Milan a #Colonia per la prima amichevole estiva (@MilanNewsit @journ9ale) - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | La formazione del #Milan contro il #Colonia - zazoomblog : Amichevole Colonia-Milan 0-1: sostituzione per i padroni di casa LIVE NEWS - #Amichevole #Colonia-Milan - CalcioOggi : Colonia-Milan 0-2, doppietta di Giroud | La Diretta - La Gazzetta dello Sport - zazoomblog : Amichevole Colonia-Milan 0-1: Messias vicino al raddoppio! LIVE NEWS - #Amichevole #Colonia-Milan #Messias -

(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Il Bruges trattiene De Ketelaere, Sanches ancora lontano SI GIOCA Eccoci pronti a vivere Milanvalida per la Telekom ...(Germania) - Dopo la sgambata con il Lemine Almenno , il Milan campione d'Italia scende in campo per la prima veradella stagione : lo fa al RheinEnergieStadion die in palio c'è la Telekom Cup , in una sfida ribattezzata 'match dell'innovazione'. In caso di parità al termine dei 90 minuti ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui. Buona chiusura di Kalulu che disinnesca un contropied ...Giroud in gol nell’amichevole contro il Colonia, è del francese la prima rete del pre-season 2022-23. Ecco le immagini ...