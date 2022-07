Zazzaroni su Di Maria e Pogba | La Serie Anziani

(Di venerdì 15 luglio 2022) L'età si sente, eccome. UnaAnziana quella che ci ha fatto sognare durante lo scorso campionato e che si prospetta per il prossimo, ma che non valorizza i giovani nostrani perché le società...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Zazzaroni su #DiMaria e #Pogba: 'La Serie A...nziani' - matteo_saverio : Di Maria atterrato a Torino, rigore per la Juve. Via Zazzaroni -

IlNapolista

...risponde a Giancarlo Marocchi che ieri su Libero aveva espresso dubbi su Pogba e Di, ovviamente non sul valore in sé dei calciatori ma su quel che potranno oggi dare alla Juventus....Come giurati, invece, sarebbero stati confermati Carolyn Smith, Ivan, Fabio Canino e ... Diversa la sua posizione in Amici diDe Filippi, dove era tra i coach che allenavano i ragazzi ... Zazzaroni: il calcio è peggiorato da quando sono i presidenti (e non i ds) a fare il mercato - ilNapolista A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport ...Intervenuto ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ su Radio 24, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni parla così del futuro di Nicolò Zaniolo e Paulo ...