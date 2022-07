Unrae, in Ue mercato auto in calo e Italia in ritardo su elettrico (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA - Continua inesorabile l'erosione del mercato europeo delle autovetture: a giugno le registrazioni di nuove auto nei 30 paesi UE più Regno Unito e EFTA, si sono fermate a 1.066.137 unità, - 16,8% ... Leggi su motori.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA - Continua inesorabile l'erosione deleuropeo dellevetture: a giugno le registrazioni di nuovenei 30 paesi UE più Regno Unito e EFTA, si sono fermate a 1.066.137 unità, - 16,8% ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Unrae, in Ue mercato auto in calo e Italia in ritardo su elettrico - Italpress : Unrae, in Ue mercato auto in calo e Italia in ritardo su elettrico - solomotori : Veicoli commerciali: Unrae, a giugno quinto calo mercato - EstebBeltramino : Veicoli commerciali: Unrae, a giugno quinto calo mercato #motori - Mess_Marittimo : UNRAE, cala ancora il mercato dei veicoli commerciali - -