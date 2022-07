TORNA LA TRUFFA PAYPAL PER ATTIVITA’ INSOLITE SUL TUO CONTO (Di venerdì 15 luglio 2022) TORNA la TRUFFA PAYPAL nella quale siete avvisati per attività INSOLITE sul vostro CONTO. Molti utenti hanno perso parte dei propri risparmi a causa di questo pericolosissimo schema. Di seguito vi riportiamo il testo del messaggio utilizzato per la TRUFFA: “Il team di sicurezza di PAYPAL ha notato attività INSOLITE relative al tuo CONTO PAYPAL. Questa attività è associata al deposito sul sito xxxx utilizzando il tuo CONTO PAYPAL. Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PAYPAL ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore. Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla ... Leggi su analisideirischinformatici (Di venerdì 15 luglio 2022)lanella quale siete avvisati per attivitàsul vostro. Molti utenti hanno perso parte dei propri risparmi a causa di questo pericolosissimo schema. Di seguito vi riportiamo il testo del messaggio utilizzato per la: “Il team di sicurezza diha notato attivitàrelative al tuo. Questa attività è associata al deposito sul sito xxxx utilizzando il tuo. Per ulteriori indagini, il team di sicurezza diha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore. Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla ...

