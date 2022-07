Torino | prima uscita amara | l’Eintracht passa per 3-1

(Di venerdì 15 luglio 2022)stagionaleper ildi Juric, sconfitto per 3-1 dalFrancoforte. La sintesi In quel di Bad Leonfelden, ildi Juric esce sconfitto nel match giocato controcampione uscente dell’Europa League. Inutile rete della bandiera per i granata messa a segno da Horvath a poco meno di 10 dalla fine del match. I tedeschi si trovavano infatti già sul risultato di 3-0 grazie alle firme di Touré (nel primo tempo), Lindstrom e Alario. L'articolo proviene da Calcio News 24.

uscita stagionale amara per ildi Juric, sconfitto per 3 - 1 dall'Eintracht Francoforte. La sintesi In quel di Bad Leonfelden, ildi Juric esce sconfitto nel match giocato contro l'...LA TRATTATIVA CON L'INTER - L'esclusione di Bremer dalla formazione titolare nellauscita stagionale delè un chiaro segnale di mercato : la società granata vuole ridurre al massimo i ...