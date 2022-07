Sport in tv oggi, venerdì 15 luglio: programma ed orari di tutti gli eventi (Di venerdì 15 luglio 2022) Lo Sport in tv oggi, venerdì 15 luglio: il programma completo e gli orari di tutti gli eventi Sportivi visibili nel territorio italiano durante questa giornata. Nuova giornata in compagnia del grande Sport internazionale: tornano i motori con la Supercike, mentre proseguono il Tour de France, il The Open di Golf e gli Europei di calcio femminile. Grande attesa per la prima giornata di gare dei Mondiali di atletica, ma spazio anche a tennis, tuffi, basket e padel. Di seguito le nostre grafiche relative agli appuntamenti visibili attraverso le emittenti italiane. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Loin tv15: ilcompleto e glidigliivi visibili nel territorio italiano durante questa giornata. Nuova giornata in compagnia del grandeinternazionale: tornano i motori con la Supercike, mentre proseguono il Tour de France, il The Open di Golf e gli Europei di calcio femminile. Grande attesa per la prima giornata di gare dei Mondiali di atletica, ma spazio anche a tennis, tuffi, basket e padel. Di seguito le nostre grafiche relative agli appuntamenti visibili attraverso le emittenti italiane.Face.

