Serena Mollicone, la sentenza per l’omicidio della 21enne scatena la rabbia di amici e parenti: tutti assolti (Di venerdì 15 luglio 2022) A volerla commentare, per ovvi motivi, con una giusta dose di ‘rabbia’, possiamo affermare che, dopo 21 anni stiamo esattamente come prima: con un pugno di mosche in mano, ed il ricordo di una povera 21enne uccisa senza pietà. Ci riferiamo all’omicidio di Serena Mollicone, trovata morta in una boscaglia nei dintorni del suo paese, Arce (nel frusinate), nel ‘lontano’ 2001. Omicidio Mollicone, la sentenza: i ‘tre Mottola’, Quatrale e Suprano, “assolti per non aver commesso il fatto” Ebbene, oggi, dopo anni di indagini, ‘depistaggi’ (tanti), ‘strane testimonianze’, ed anche ‘inspiegabili suicidi’, è arrivata la sentenza della Corte d’Assise del Tribunale di Cassino: “assolti per non aver commesso il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 luglio 2022) A volerla commentare, per ovvi motivi, con una giusta dose di ‘’, possiamo affermare che, dopo 21 anni stiamo esattamente come prima: con un pugno di mosche in mano, ed il ricordo di una poverauccisa senza pietà. Ci riferiamo aldi, trovata morta in una boscaglia nei dintorni del suo paese, Arce (nel frusinate), nel ‘lontano’ 2001. Omicidio, la: i ‘tre Mottola’, Quatrale e Suprano, “per non aver commesso il fatto” Ebbene, oggi, dopo anni di indagini, ‘depistaggi’ (tanti), ‘strane testimonianze’, ed anche ‘inspiegabili suicidi’, è arrivata laCorte d’Assise del Tribunale di Cassino: “per non aver commesso il ...

