Sci nautico, World Games 2022: Brando Caruso è d’argento nello slalom! (Di venerdì 15 luglio 2022) Lo sci nautico italiano conquista una medaglia d’argento ai World Games 2022, che si stanno tenendo a Birmingham (Alabama, USA): il merito è di Brando Caruso, che si classifica secondo nello slalom maschile, migliorando sensibilmente rispetto alla quinta piazza delle qualificazioni. L’oro va al padrone di casa statunitense Nate Smith, che conquista il titolo con lo score di 5.00/58/10.75, contro il punteggio di 1.50/58/10.75 fatto segnare da Brando Caruso. Completa il podio il canadese Cole McCormick, che conquista il bronzo con 4.50/58/11.25. Quarto l’australiano Nick Adams, con 4.00/58/11.25, quinto lo slovacco Martin Bartalsky con lo score di 3.00/58/11.25, sesto il britannico Rob Hazelwood con il punteggio di ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Lo sciitaliano conquista una medagliaai, che si stanno tenendo a Birmingham (Alabama, USA): il merito è di, che si classifica secondoslalom maschile, migliorando sensibilmente rispetto alla quinta piazza delle qualificazioni. L’oro va al padrone di casa statunitense Nate Smith, che conquista il titolo con lo score di 5.00/58/10.75, contro il punteggio di 1.50/58/10.75 fatto segnare da. Completa il podio il canadese Cole McCormick, che conquista il bronzo con 4.50/58/11.25. Quarto l’australiano Nick Adams, con 4.00/58/11.25, quinto lo slovacco Martin Bartalsky con lo score di 3.00/58/11.25, sesto il britannico Rob Hazelwood con il punteggio di ...

Pubblicità

Sport_Fair : #ValentinoRossi si rilassa in vista del ritorno in pista: il Dottore è in vacanza e dimostra tutte le qualità anche… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: oro Noziglia nell’arco nudo! Quinta Bagnoli nello sci nautico - #World #Games… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: oro Noziglia nell’arco nudo! Quinta Bagnoli nello sci nautico - #World #Games… - Karinamorel13 : @LauraPapa18 Sci nautico prima il buio????! Bella serata! - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: l’Italia batte la Spagna nella canoa polo! Cinzia Noziglia in Finale nell’arco nu… -