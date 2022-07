Sampdoria, gruppo al completo in ritiro: è arrivato anche Thorsby (Di venerdì 15 luglio 2022) Thorsby ha raggiunto la Sampdoria in ritiro: adesso il gruppo blucerchiato è al lavoro al gran completo (Alessio Eremita da Temù) – Nel pomeriggio di oggi Morten Thorsby ha raggiunto il ritiro estivo di Ponte di Legno. Ora la Sampdoria è al gran completo, ad esclusione di Conti rimasto a Genova per infortunio. Il centrocampista norvegese è stato l’ultimo calciatore blucerchiato a riunirsi ai compagni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022)ha raggiunto lain: adesso ilblucerchiato è al lavoro al gran(Alessio Eremita da Temù) – Nel pomeriggio di oggi Mortenha raggiunto ilestivo di Ponte di Legno. Ora laè al gran, ad esclusione di Conti rimasto a Genova per infortunio. Il centrocampista norvegese è stato l’ultimo calciatore blucerchiato a riunirsi ai compagni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : #Sampdoria al completo per Giampaolo ?? - persemprecalcio : ????? Più pretendenti per la #Sampdoria: la cessione si fa sempre più interessante, con gli arabi vogliosi di battere… - infoitsalute : Sampdoria, Giampaolo torchia il gruppo fra palestra e ripetute in campo: due a parte - sportli26181512 : Sampdoria, per la nuova proprietà spunta il nome di Al Gergawi - circondatodiblu : RT @cmdotcom: Dubai punta la #Sampdoria : spunta un gruppo arabo guidato da Al Gergawi -