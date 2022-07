Roma, task force della Polizia locale contro l’abusivismo commerciale: fioccano le multe (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma – E’ partito da alcuni giorni un piano di vigilanza rafforzato da parte della Polizia locale di Roma Capitale per contrastare i fenomeni illeciti legati all’abusivismo commerciale, con particolare attenzione alla vendita illegale di prodotti contraffatti. Un’intensificazione dei controlli messa a punto, in sinergia con l’Assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli e con il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, che mira a ripristinare il decoro nei vari quartieri della città e a tutelare non solo i consumatori ma anche coloro che operano nel commercio rispettando le regole. Un modello operativo che, già applicato all’area del Colosseo, è stato esteso ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022)– E’ partito da alcuni giorni un piano di vigilanza rafforzato da partediCapitale per contrastare i fenomeni illeciti legati al, con particolare attenzione alla vendita illegale di prodotti contraffatti. Un’intensificazione deilli messa a punto, in sinergia con l’Assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità diCapitale Monica Lucarelli e con il Prefetto diMatteo Piantedosi, che mira a ripristinare il decoro nei vari quartiericittà e a tutelare non solo i consumatori ma anche coloro che operano nel commercio rispettando le regole. Un modello operativo che, già applicato all’area del Colosseo, è stato esteso ...

