“Ora sparate anche me”, il post del papà di Gianluca Coppola dopo la sentenza (Di venerdì 15 luglio 2022) “Per chi volesse provare l’emozione di ammazzare una persona può venire giù al mio domicilio e spararmi addosso anche un intero caricatore”. È quanto scritto sui social da Roberto Coppola, papà di Gianluca, il 27enne ucciso a colpi di pistola in viale Europa a Casoria, da Antonio Felli. L’assassino è stato condannato a 20 anni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 15 luglio 2022) “Per chi volesse provare l’emozione di ammazzare una persona può venire giù al mio domicilio e spararmi addossoun intero caricatore”. È quanto scritto sui social da Robertodi, il 27enne ucciso a colpi di pistola in viale Europa a Casoria, da Antonio Felli. L’assassino è stato condannato a 20 anni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

