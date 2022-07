Oggi ci sarà la fusione tra BBC News e BBC World News. Tra mille timori (Di venerdì 15 luglio 2022) timori di ulteriori tagli ai posti di lavoro per la scomparsa del canale BBC News The Times, di Jake Kanter, pag. 21 La BBC dovrebbe abbandonare la diffusione delle notizie nel Regno Unito, sostituendo i suoi canali di notizie nazionali e internazionali con un nuovo servizio. Oggi annuncerà i piani per unire il canale BBC News e BBC World News, tra i timori di tagli ai posti di lavoro e di un valore più basso per il pubblico britannico. La BBC ha suggerito le proposte a maggio come parte delle misure volte a colmare un buco di 1,4 miliardi di sterline nelle sue finanze dopo il congelamento del canone. Ha permesso che le modifiche ai canali di informazione fossero descritte come una ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 15 luglio 2022)di ulteriori tagli ai posti di lavoro per la scomparsa del canale BBCThe Times, di Jake Kanter, pag. 21 La BBC dovrebbe abbandonare la difdelle notizie nel Regno Unito, sostituendo i suoi canali di notizie nazionali e internazionali con un nuovo servizio.annuncerà i piani per unire il canale BBCe BBC, tra idi tagli ai posti di lavoro e di un valore più basso per il pubblico britannico. La BBC ha suggerito le proposte a maggio come parte delle misure volte a colmare un buco di 1,4 miliardi di sterline nelle sue finanze dopo il congelamento del canone. Ha permesso che le modifiche ai canali di informazione fossero descritte come una ...

